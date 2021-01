UnitedHealth : Accord pour acquérir Change Healthcare

(CercleFinance.com) - UnitedHealth Group annonce un accord en vue d'une fusion entre sa filiale Optum et Change Healthcare, société de technologies pour la santé, par une acquisition de cette dernière à un prix de 25,75 dollars par action en numéraire.



'Leurs capacités combinées connecteront plus efficacement et simplifieront les principaux processus cliniques, administratifs et de paiements, se traduisant par de meilleurs résultats et expériences de santé pour chacun, à des coûts plus bas', explique-t-il.



La transaction devrait être finalisée au second semestre 2021, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Change Healthcare, des autorisations réglementaires et des autres conditions usuelles. Un effet positif de 50 cents en est attendu sur le BPA ajusté en 2022.



