United Airlines : Toujours en pertes au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - United Airlines a dévoilé mercredi soir des résultats au titre du premier trimestre 2022 en ligne avec ses prévisions, avec une perte nette ajustée de 1,4 milliard de dollars, soit 4,24 dollars par action, contre une perte de 4,29 dollars par action un an auparavant.



Par rapport au premier trimestre 2019, la dernière période comparable avant la crise sanitaire qui a particulièrement pénalisé son secteur, les revenus opérationnels du transporteur aérien ont reculé de 21% à 7,6 milliards de dollars.



Le groupe basé à Chicago anticipe néanmoins une marge opérationnelle de l'ordre de 10% pour le deuxième trimestre, en dépit de vents contraires de coûts liés à la flambée récente des prix du kérosène, et s'attend à être rentable sur l'ensemble de 2022.



