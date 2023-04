United Airlines : Réservations accrues pour l'international

(CercleFinance.com) - Dans un point sur son programme de vols à l'international pour l'été 2023, United Airlines indique que selon ses données, ses réservations internationales se montrent déjà 15% plus élevées qu'à la même période en 2022.



La compagnie aérienne desservira 114 villes internationales différentes cet été et a augmenté ses vols de 25% par rapport à l'année dernière, pour répondre à la forte augmentation de la demande de voyages en dehors des États-Unis.



Revendiquant déjà le rang de plus grand transporteur à travers l'Atlantique et le Pacifique, le groupe basé à Chicago précise que son calendrier de cet été comprend près de 25 nouvelles liaisons, avec notamment de nouveaux services vers Malaga, Dubaï et Stockholm.



