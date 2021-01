United Airlines : Perte nette de 1,9Md$ au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - United Airlines (UAL) a publié ses résultats financiers du 4e trimestre et de l'année 2020, un exercice marqué par 'la crise la plus perturbatrice de l'histoire de l'aviation', estime la compagnie.



Ainsi, au 4e trimestre, UAL déclare une perte nette de 1,9 milliard de dollars, soit 7,1 milliards de perte sur l'année 2020.

Le BPA s'établit donc à -6,39 dollars au 4e trimestre (légèrement mieux que le consensus) et à -25,3 dollars sur l'ensemble de l'année.



Depuis le début de la pandémie, UAL a levé plus de 26 milliards de dollars de liquidités et assure avoir 'réalisé des progrès importants dans la réduction de la consommation de trésorerie de base'.



En s'appuyant sur les tendances actuelles, la compagnie anticipe un CA en recul de 65 à 70% au premier trimestre 2021, par rapport au 1er trimestre 2019.





