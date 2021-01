United Airlines : Nouvelle vice-présidente des ventes mondes

(CercleFinance.com) - United Airlines a annoncé aujourd'hui la nomination de Doreen Burse en tant que vice-présidente senior des ventes mondiales à compter du 1er mars 2021.



Doreen Burse travaillera à améliorer les programmes de vente existants de la compagnie aérienne tout en établissant de nouveaux partenariats et en générant des revenus globaux, indique la compagnie.



Doreen Burse dispose de plus de 30 ans d'expérience, notamment au sein du groupe Mariott où elle occupait jusqu'à présent le poste de vice-présidente des ventes mondiales pour les États-Unis et le Canada.



