United Airlines : Investit dans l'avion électrique de demain

(CercleFinance.com) - United Airlines Ventures (UAV), le fonds de capital risque d'United Airlines, a annoncé aujourd'hui avoir investi, aux côtés de Breakthrough Energy Ventures (BEV) et de Mesa Airlines, dans Heart Aerospace, une start-up suédoise d'avions électriques.



Selon UAV, Heart Aerospace développe actuellement l'ES-19, un avion électrique de 19 places doté d'un rayon d'action de 250 miles, qui pourrait prendre son envol avant la fin de la décennie.



Outre son investissement dans Heart Aerospace, United Airlines indique avoir accepté sous conditions d'acheter 100 appareils ES-19, dès lors qu'il répondra aux exigences de sécurité, d'affaires et d'exploitation de la compagnie. Mesa Airlines a d'ailleurs pris le même engagement, souligne United.





