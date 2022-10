United Airlines : Hausse de 13.2% du CA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - United Airlines publie un chiffre d'affaires de 12,8 Mds$ au titre du 3e trimestre, un chiffre en hausse de 13,2% par rapport au 3e trimestre 2019 et au-dessus des attentes.



Rappelons qu'ici, l'année 2019 servira de référence puisque les exercices 2020 et 2021, marqués par la Covid, ne constituent pas des bases de comparaison pertinentes.



La compagnie aérienne présente un EBITDA ajusté trimestriel de 2 Mds$, stable par rapport à la même période en 2019, tandis que le bénéfice net ajusté s'établit à 927 M$, en recul de 11,4%.



Le BPA ajusté trimestriel ressort à 2,81$ contre 4,07$ au 3e trimestre 2019.



'Malgré les inquiétudes croissantes concernant un ralentissement économique, les tendances de reprise post-COVID à l'oeuvre chez United continuent de prévaloir et nous restons optimistes quant au fait que nous continuerons à fournir de solides résultats financiers au quatrième trimestre 2023 et au-delà', a commenté le directeur général de United Airlines, Scott Kirby.



