Uniper : L'achat par l'Allemagne validé par l'UE

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition d'Uniper SE par la République fédérale d'Allemagne, via le ministère fédéral allemand des finances ('BMF').



Uniper est active à l'échelle mondiale dans la vente en gros de gaz naturel et de charbon, ainsi que dans la production et la vente en gros d'électricité. Sur les marchés du gaz en particulier, Uniper est active dans le négoce de gaz, ainsi que dans la vente en gros en amont et en aval de gaz naturel et sa fourniture au détail.

De son côté, BMF n'exerce actuellement aucune activité sur les marchés de l'énergie.



La transaction a été motivée par la crise énergétique européenne en cours, en particulier l'arrêt des livraisons de gaz russe et la forte hausse des prix du gaz, qui ont conduit Uniper, le plus grand importateur allemand de gaz russe, à nécessiter d'importantes injections de capitaux pour éviter son insolvabilité.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que BMF et Uniper n'exercent actuellement aucune activité sur les mêmes marchés ou sur des marchés verticalement liés.



