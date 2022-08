Uniper : Entouré avec la surtaxe de gaz en Allemagne

(CercleFinance.com) - Uniper bondit de plus de 6% après l'annonce par Trading Hub Europe d'une surtaxe sur le gaz naturel, de 2.419 cents par kilowattheure, destinée à indemniser les importateurs de gaz devant désormais payer des prix très élevés sur le marché en remplacement du gaz russe.



'Ceci est destiné à empêcher les importateurs de devenir financièrement instables, ce qui poserait un risque significatif pour sécuriser un approvisionnement suffisant de l'Allemagne en gaz naturel', explique Commerzbank dans une réaction à cette annonce.



'Cette taxe, applicable du 1er octobre au 1er avril 2024, sera payable mensuellement et pourra être ajustée tous les trois mois', précise la banque, prévenant qu'elle 'poussera probablement le taux d'inflation allemand clairement à plus de 9% vers la fin de l'année'.



Opérateur énergétique issu d'une scission d'E.ON, Uniper a particulièrement souffert de la crise énergétique liée au conflit russo-ukrainien : en l'espace de six mois, son cours de Bourse est passé d'environ 39 euros à moins de sept euros en fin de semaine dernière.



