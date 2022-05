Uniper : En repli de 2%, résultat net ajusté de -615 ME

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 2% après l'annonce des résultats du premier trimestre de l'exercice 2022.



Le groupe a enregistré un EBIT ajusté de -829 millions d'euros (1er trimestre 2021 : 731 millions d'euros). ' La baisse du bénéfice est principalement attribuable à l'activité gaz intermédiaire, en particulier en raison de l'optimisation du stockage de gaz dans le segment Global Commodities ' indique le groupe.



' Compte tenu de l'environnement de marché actuel, Uniper a réduit ses retraits de stockage de gaz prévus au premier trimestre au profit des trimestres à venir. Il en résulte un déplacement important des bénéfices du premier trimestre vers les trimestres restants de 2022 ' rajoute la direction.



Le résultat net ajusté s'établit à -615 millions d'euros nettement inférieur au chiffre de 594 millions d'euros de l'exercice précédent.

La perte nette est d'environ 3,1 milliards d'euros en raison principalement des dépréciations sur le prêt Nord Stream 2 et Unipro ainsi que par l'optimisation intermédiaire du stockage de gaz.



Le groupe confirme les perspectives d'un EBIT ajusté de 1,0 à 1,3 milliard d'euros et d'un résultat net ajusté de 0,8 à 1,1 milliard d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2022.



Tiina Tuomela, directrice financière d'Uniper, a déclaré : ' La principale raison de nos bénéfices négatifs au premier trimestre est que les bénéfices de notre activité gazière intermédiaire seront reportés aux trimestres suivants de 2022 '.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.