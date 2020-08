Uniper : En recul malgré un relèvement d'objectifs 2020

(CercleFinance.com) - Uniper recule de plus de 1% à Francfort, en dépit d'un resserrement en hausse de ses objectifs annuels, le groupe énergétique visant désormais pour 2020 un bénéfice net ajusté entre 600 et 800 millions d'euros et un EBIT ajusté entre 800 millions et un milliard.



En ligne avec les attentes selon Oddo BHF, l'Allemand a réalisé sur les six premiers mois de l'année un bénéfice net ajusté en progression de 178% à 527 millions d'euros et un EBIT ajusté en hausse de 124% à 691 millions.



'La plus grande partie de la performance a été reconnue au premier trimestre', souligne toutefois le bureau d'études, qui note aussi une augmentation de la dette nette économique à 3,3 milliards d'euros et maintient son opinion 'alléger' sur le titre.



