Uniper : Dans le vert avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Uniper gagne plus de 1% à Francfort avec l'aide de Barclays qui relève sa recommandation à 'pondérer en ligne' au vu d'un objectif de cours rehaussé de 28 à 30 euros, dans une note consacrée au groupe énergétique allemand et à sa maison-mère finlandaise Fortum.



Malgré une progression de l'action Fortum d'environ 28% depuis fin octobre (contre 5% pour le SX6P), le broker prévoit une poursuite de sa surperformance à court terme, 'tirée par la positivité sur Uniper (détenue à 75% par Fortum)'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.