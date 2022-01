Unilever : Vues confirmées sur la filiale grand public de GSK

(CercleFinance.com) - Unilever chute lourdement en Bourse lundi matin après que le géant des produits de grande consommation a confirmé son intérêt pour la branche de santé grand public de GSK.



Dans un communiqué, le groupe anglo-néerlandais justifie le bien-fondé de ses projets par la nécessité de se repositionner sur des segments de marché à plus forte croissance.



Unilever explique que ce changement d'orientation stratégique doit s'appuyer sur une présence renforcée sur les secteurs de la santé, de la beauté et de l'hygiène, trois catégories où les taux de croissance sont d'après lui 'soutenus.



Au-delà des cessions qui caractérisent aujourd'hui l'évolution de son portefeuille, des acquisitions 'majeures' sont néecessires afin d'accélérer le mouvement, souligne-t-il.



En ce sens, le groupe juge que l'activité de produits de santé grand public de GSK constituerait un actif 'fortement complémentaire' de ses propres métiers d'un point de vue stratégique.



'45% de l'activité de GSK Consumer Healthcare est liée à l'hygiène bucco-dentaire et aux vitamines, minéraux et compléments (VMS), des secteurs dans lesquels Unilever est déjà présent, avec de fortes capacités', souligne-t-il.



Les investisseurs se montrent, quant à eux, plus sceptiques sur l'intérêt d'une acquisition aussi significative.



'Nous ne voyons guère de justification, que ce soit sur le plan stratégique, opérationnel ou financier pour une telle opération', réagissent ce matin les analystes de RBC.



'Le fait que le groupe envisage aussi sérieusement une telle opération lèvre selon nous des questions concernant la confiance affichée par l'équipe de direction sur le périmètre actuel des activités', s'inquiètent-il.



Des doutes qui semblaient largement partagés par le marché dans son ensemble: à la Bourse de Londres, l'action Unilever décrochait de 6,2% lundi dans les premiers échanges.



