Unilever : Umiami reprend une ancienne usine Knorr

(CercleFinance.com) - La start-up Umiami a annoncé jeudi qu'elle avait racheté à Unilever une usine basée près de Strasbourg afin d'y installer son premier site de production de 'viande végétale'.



Installé sur un terrain 3,7 hectares, cet ancien site industriel de la marque 'Knorr' qui s'étend de 14.000 m2 abritera à partir du second semestre 2023 une usine produisant des substituts de viande produits à base de végétaux.



Umiami prévoit de produire 7500 tonnes par an et par ligne de production en vitesse de croisière avant d'atteindre, à terme, une production de 22.000 tonnes d'alternatives végétales à la viande et au poisson.



Le site doit créer 65 emplois dès 2023 et vise 200 emplois qualifiés à terme.



Umiami est à l'origine d'un produit 100% végétal qui imite en tout point la viande (goût, texture, couleur, jutosité..) grâce à une technologie inédite de texturation des protéines.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.