Unilever : Reprise de la publicité sur Facebook et Twitter

(CercleFinance.com) - Le géant des biens de consommation Unilever annonce la reprise de la publicité de marque sur les plateformes de flux d'informations des médias sociaux Facebook, Instagram et Twitter à partir du mois prochain.



Le groupe anglo-néerlandais est rassuré par les nouveaux engagements et rapports des plateformes, tout en avertissant qu'elle surveillerait de près la 'polarisation' potentielle dans les flux d'informations des médias sociaux après les élections américaines.



Unilever avait décidé en juin d'interrompre la publicité de marque sur les réseaux sociaux aux États-Unis, au moins jusqu'à la fin de 2020, rejoignant ainsi de nombreuses autres entreprises dans leurs efforts pour mettre fin aux discours de haine et à la désinformation sur les plateformes.



Le groupe justifie sa décision par son désir de promouvoir la diversité et un 'écosystème numérique positif pour les consommateurs, les marques et la société'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.