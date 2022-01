Unilever : Partenariat de recherche avec Holobiome

(CercleFinance.com) - Unilever annonce s'être associé aux experts en microbiome intestinal d'Holobiome pour identifier les ingrédients alimentaires et les boissons qui pourraient avoir un impact positif sur le bien-être mental en ciblant l'axe intestin-cerveau.



'L'ambition à long terme est d'améliorer ces ingrédients dans certains produits alimentaires du portefeuille d'Unilever afin d'augmenter naturellement les niveaux de certains neuro-transmetteurs calmants dans l'intestin, améliorant ainsi le bien-être mental', explique le groupe.



Le processus de dépistage recherchera des ingrédients qui ont un potentiel prébiotique. Cette recherche devrait se poursuivre au cours de la prochaine année et les résultats devraient être attendus d'ici la fin de 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.