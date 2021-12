Unilever : Nouvelle directrice juridique en 2022

(CercleFinance.com) - Unilever annonce que Ritva Sotamaa, directrice juridique et secrétaire du groupe depuis 2018, a décidé de prendre sa retraite à la fin du mois de mars 2022. Elle sera remplacée par Maria Varsellona, actuellement avocate générale et secrétaire générale d'ABB.



Avant de rejoindre ce groupe d'ingénierie en novembre 2019, Maria Varsellona était directrice juridique de Nokia. Elle a aussi occupé des postes de direction juridique au sein de Tetra Laval en Suisse, GE en Italie et Hertz Europe.



Par ailleurs, Marc Engel, chief supply chain officer, a décidé de quitter Unilever en avril 2022, après 30 ans au sein du groupe. Il sera remplacé par Reginaldo Ecclissato, actuellement vice-président exécutif Mexique, Amérique centrale et Grandes Caraïbes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.