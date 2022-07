Unilever : Le titre est pénalisé par une analyse négative

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en repli de près de 1% pénalisé par la recommandation d'UBS. Le bureau d'analyses réaffirme sa recommandation 'vente' sur Unilever en dépit d'un objectif de cours rehaussé de 3400 à 3670 pence, nouvelle cible qui laisse un potentiel de baisse de 9% pour l'action du groupe anglo-néerlandais de produits de consommation courante.



Si son profit d'exploitation sous-jacent a dépassé de 6% les attentes, le broker juge 'peu probable que cela se traduise par une amélioration significative des résultats compte tenu des perspectives de marge prudentes et de la faiblesse des volumes'.



'Un accent clair mis sur les réinvestissements serait le bienvenu, mais l'amélioration des perspectives de croissance des ventes sous-jacentes du groupe prendra du temps et exigera une nouvelle rotation du portefeuille', prévient UBS.



