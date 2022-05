Unilever : Le conseil d'administration s'ouvre à Nelson Peltz

(CercleFinance.com) - Unilever a annoncé mardi la nomination en tant qu'administrateur de Nelson Peltz, le directeur général du fonds activiste Trian.



Nelson Peltz, qui a déjà siégé aux conseils d'administration de Procter & Gamble, Heinz et Mondelez, dit être impatient de collaborer avec le groupe de produits de grande consommation afin de créer de la valeur pour les actionnaires.



'Je suis ravi de rejoindre le conseil d'Unilever. Nous pensons qu'il s'agit d'un groupe disposant d'un potentiel significatif via l'activation du levier que constituent son solide portefeuille de marques et sa présence géographique', assure-t-il dans un communiqué.



Trian dit détenir une participation de l'ordre de 1,5% au sein du capital de la société.



A la Bourse d'Amsterdam, l'action Unilever bondissait de près de 1,5% mardi matin à la suite de cette annonces, signant la deuxième plus forte d'un indice AEX en hausse de 0,8%, à contre-courant de la tendance en Europe.



'Nous espérons que Peltz va pouvoir impulser des changements positifs au niveau de la culture d'entreprise, des questions de rémunération et de la structure opérationnelle, comme il l'avait déjà fait chez P&G', réagissent ce matin les analystes de RBC.



A noter qu'Unilever a également annoncé hier soir une prise de participation majoritaire au sein de Nutrafol, un spécialiste de la lutte contre la chute des cheveux, dont il détenait précédemment 13%.



