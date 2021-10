Unilever : Lance une marque de purificateur d'eau

(CercleFinance.com) - Unilever a annoncé le lancement de Pureit, une nouvelle innovation dans la purification de l'eau par osmose inverse (RO), sur le marché américain.



Pureit utilise une combinaison de matériaux anti-détartrage et de filtres à osmose inverse et à charbon de haute qualité pour fournir de l'eau plus fraîche et plus propre.



Mads Budde, directeur mondial de la R&D, Water & Air Wellness chez Unilever a déclaré ' La possibilité d'apporter notre produit sur le marché américain nous permet d'avoir un impact sur la façon dont les ménages s'hydratent et de veiller à ce que les familles aient accès à une eau plus propre et plus pure. '



