Unilever : La branche de thés cédée au fonds CVC

(CercleFinance.com) - Unilever a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue de la cession de sa filiale de thé, qui inclut entre autres la marque Lipton, au fonds d'investissement CVC Capital Partners pour un montant de 4,5 milliards d'euros.



Le géant des produits à la consommation justifie sa décision par une volonté de réorienter ses activités vers des métiers à plus forte croissance, comme les produits de beauté ou la nutrition.



Pour les analystes d'Oddo BHF, cette opération - qui était largement anticipée par le marché depuis que la division était comptabilisée comme une activité 'séparée' du point de vue opérationnel - ne constitue pas une surprise.



'La sortie du thé fait du sens stratégiquement dès lors que le groupe n'avait pas la taille critique dans le marché plus large du soft drink', estime la banque privée parisienne.



La branche de thé - dénommée 'ekaterra' - regroupe une trentaine de marques dont Lipton, Pukka et Tazzo, qui génèrent un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de deux milliards d'euros.



Cotée à la Bourse d'Amsterdam, l'action Unilever reculait de plus de 0,4% suite à cette annonce, certains analystes jugeant le prix de la transaction 'décevant'.



'On évoquait un moment un prix de quatre milliards de livres sterling, mais le prix annoncé aujourd'hui correspond plutôt à un chiffre de l'ordre de 3,8 milliards de livres', déplore un spécialiste de la valeur.



La finalisation de l'opération est attendue dans le courant du second semestre 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.