Unilever : Jefferies reste à achat, abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient son conseil 'achat' sur Unilever avec un objectif de cours ramené de 4850 à 4650 pence, jugeant rassurants les résultats dévoilés, la semaine dernière, par le groupe anglo-néerlandais de produits de consommation courante.



'L'inflation matérielle nette a surpris positivement, comme nous l'avions prévu, et reste prête, à notre avis, à devenir déflationniste au second semestre', indique le broker, qui en attend un financement des investissements dans la croissance.



'Le décor est donc planté pour que le nouveau CEO, Hein Schumacher, imite son compatriote Paul Polman, en capitalisant sur un cercle vertueux de prix en baisse, de volumes en hausse et d'investissements accélérés', conclut-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.