Unilever : En recul après ses résultats annuels

Unilever recule de plus de 2% à Londres, après la publication d'un BPA sous-jacent en augmentation de 5,5% pour l'année écoulée, mais d'un dividende par action en croissance de 3% et l'annonce d'un programme de rachat d'actions de trois milliards d'euros sur deux ans.



Sa marge d'exploitation sous-jacente a diminué de 10 points de base, mais son chiffre d'affaires a augmenté de 3,4%, avec une croissance sous-jacente des ventes la plus rapide en neuf ans (+4,5%, avec un effet prix de 2,9% et un effet volume de 1,6%).



Pour 2022, le groupe de produits de consommation courante prévoit une croissance sous-jacente des ventes de l'ordre de 4,5 à 6,5%, et une marge opérationnelle sous-jacente qui devrait être en baisse entre 140 et 240 points de base, à entre 16 et 17%.



