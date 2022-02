Unilever : Deux actionnaires réclameraient des changements

(CercleFinance.com) - Deux actionnaires majeurs d'Unilever réclament une scission d'actifs et un changement à la tête du géant des produits de grande consommation, à en croire le Financial Times.



Le fonds d'investissement luxembourgeois Flossbach Von Storch, l'un des 10 premiers actionnaires du groupe, estimerait ainsi que le groupe doit revoir sa structure en conservant ses actifs dans l'alimentation, mais en se séparant de ses autres activités.



Un autre actionnaire, qui n'est pas nommé par le quotidien financier mais qui ferait partie des 20 premiers actionnaires, réclamerait pour sa part le remplacement pur et simple de l'actuel président du conseil d'administration, Nils Andersen.



Pour les analystes parisiens d'Oddo BHF, l'idée d'une scission des métiers non-alimentaires constitue une option 'peu attractive' dans l'état actuel des choses.



'Nous estimons que le groupe a au contraire les moyens de construire un leader du 'consumer care' (soins personnels, NDLR)', soulignent-ils dans une note.



A en croire Oddo, une telle réorientation passerait passe par une cession des crèmes glacées, des sauces, des aides culinaires mais aussi de la beauté de prestige, segment sur lequel Unilever n'a pas réussi à créer de taille critique.



Les fonds ainsi levés pourraient être utilisés pour se renforcer sur les activités de produits d'entretien pour la maison, d'hygiène ou de santé grand public, explique la banque privée.



'A ce titre, une fusion avec Reckitt Benckiser est l'une des voies qui nous vient le plus facilement à l'esprit', indique Oddo.



L'action Unilever cotée à la Bourse d'Amsterdam progressait de plus de 0,8% suite à ces informations.



Unilever a prévu de publier ses résultats de 4ème trimestre et ses comptes annuels jeudi.



