Unilever : Des produits à base de plantes avec Genomatica

(CercleFinance.com) - Unilever et Genomatica, un leader de la biotechnologie et de la durabilité, ont lancé une entreprise de 120 millions de dollars visant à développer et à commercialiser des alternatives à l'huile de palme et aux ingrédients nettoyants dérivés de combustibles fossiles.



Avec la demande croissante d'huile de palme d'origine durable, cette entreprise vise à fournir d'autres alternatives à l'huile de palme d'origine responsable sur le marché.



Pour Unilever, il s'agit du plus important investissement dans les alternatives biotechnologiques à l'huile de palme à ce jour.



Geno déploiera sa plate-forme de biotechnologie et commence déjà à mettre à l'échelle le processus de sa technologie de pointe pour produire les ingrédients.



' Les premières estimations ont montré que les entreprises pourraient réduire l'empreinte carbone des ingrédients dérivés du palme jusqu'à 50% avec cette alternative basée sur la technologie et à base de plantes ' indique le groupe.



