Unilever : Départ du directeur financier d'ici un an

(CercleFinance.com) - Unilever annonce que Graeme Pitkethly, son directeur financier, a informé son conseil d'administration de son intention de quitter le groupe d'ici fin mai 2024. Le conseil va maintenant procéder à une recherche interne et externe de son successeur.



'En tant que directeur financier, il a apporté un grand leadership à notre entreprise et a joué un rôle déterminant dans l'affinement de notre stratégie et l'amélioration de notre performance opérationnelle', salue le CEO Alan Jope.



En outre, Conny Braams, chief digital and commercial officer (CDCO) et membre du comité de direction, a aussi décidé de quitter le groupe anglo-néerlandais de produits de consommation courante, en août 2023. Son successeur sera annoncé en temps voulu.



