Unilever : Clarifications apportées dans le dossier GSK

(CercleFinance.com) - Unilever poursuit son rebond en Bourse ce jeudi après avoir assuré qu'il ne comptait pas consacrer plus de 50 milliards de livres (environ 60 milliards d'euros) à l'éventuel rachat des activités de santé grand public de GSK.



A la Bourse de Londres, le titre du géant des produits de grande consommation affiche actuellement un gain de 1,4% après avoir repris plus de 4% hier.



Aux niveaux actuels, l'action n'a effacé que la moitié des pertes essuyées sur les séances de lundi et mardi.



Dans un communiqué publié hier soir, Unilever déclare qu'il entend ne pas offrir plus de 50 milliards de livres pour son projet de reprise des produits de santé grand public de GlaxoSmithKline.



'Unilever est décidé à maintenir une discipline financière stricte en vue de s'assurer que ses acquisitions créent de la valeur pour les actionnaires', rappelle-t-il.



'Unilever réitère par ailleurs son engagement à continuer d'améliorer la performance de son portefeuille existant en se concentrant sur son excellence opérationnelle, sur sa réorganisation à venir et en opérant une rotation vers les segments de marché à plus forte croissance', ajoute-t-il.



Le groupe anglo-néerlandais avait manifesté lundi son intérêt pour la branche de santé grand public de GSK, une déclaration qui avait été accueilli fraîchement par les investisseurs, le titre ayant chuté de 10% en l'espace de deux jours.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes d'Oddo BHF soulignent qu'une acquisition de GSK CH reste 'tout de même probable', notamment via l'augmentation de la part de l'offre proposée en cash.



La banque privée estime toutefois que la situation vient fragiliser un 'top management' qui a été perçu comme trop passif depuis deux ans.



