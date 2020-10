UniCredit : Un ancien ministre au poste de Président

(CercleFinance.com) - UniCredit a déclaré que son conseil d'administration a coopté à l'unanimité Pier Carlo Padoan en tant qu'administrateur non exécutif, avant qu'une assemblée des actionnaires ne le nomme officiellement président.



Le groupe italien a déclaré que son conseil d'administration, avec le soutien d'un groupe de travail composé d'administrateurs indépendants, a estimé que Pier Carlo Padoan était 'le meilleur candidat' pour le poste de président pour le prochain mandat (2021-2023).



Pier Carlo Padoan - qui a été ministre de l'économie et des finances de l'Italie entre 2014 et 2018 - sera membre du conseil d'administration jusqu'à ce que l'assemblée générale annuelle approuve les résultats financiers de 2020, et lors de laquelle un nouveau conseil sera élu, a déclaré UniCredit.



Pier Carlo Padoan a déclaré qu'il avait l'intention de se retirer de son mandat de membre du Parlement.



