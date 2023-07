UniCredit : Trimestre meilleur que prévu, objectifs relevés

(CercleFinance.com) - UniCredit a relevé mercredi ses objectifs pour 2023 après avoir dégagé au deuxième trimestre un bénéfice net largement supérieur aux attentes.



Sur la période avril-juillet, le bénéfice net de la première banque italienne est ressorti stable, à à 2,3 milliards d'euros, alors que le consensus fourni par UniCredit prévoyait en moyenne 1,8 milliard d'euros.



Le produit net bancaire d'UniCredit a grimpé de 24,9% d'une année sur l'autre pour atteindre six milliards d'euros, soutenu par la remontée des taux d'intérêt et la résistance des commissions.



Invoquant notamment la bonne maîtrise de ses coûts, le groupe de services financiers dit désormais viser un bénéfice net d'au moins 7,25 milliards d'euros cette année.



Il prévoit également d'accroître la distribution proposée à ses actionnaires, qui devrait dépasser 6,5 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice.



Enfin, la banque transalpine s'est dit 'bien positionnée' en vue d'une éventuelle future détérioration de la conjoncture économique en raison de la faiblesse de son coût du risque et de la solide qualité de ses actifs.



A 11h20, le titre UniCredit s'inscrivait en hausse de 0,8% à la Bourse de Milan suite à la parution de ces chiffres.



