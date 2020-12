UniCredit : Résiste bien après l'analyse de Berenberg

(CercleFinance.com) - Le titre résiste bien à la Bourse de Milan après la dégradation de Berenberg. Le bureau d'analyste a abaissé sa recommandation sur le groupe italien à 'conserver' contre 'achat', indiquant que la stratégie de la banque évolue dans une nouvelle direction. L'analyste a également réduit son objectif de cours sur UniCredit de 9,5 euros à 8 euros.



'L'une des raisons principales pour lesquelles nous avons abaissé la note sur UniCredit est que son CEO, Jean Pierre Mustier, a arrêté la stratégie de la banque qui consistait à cibler la croissance, au lieu de favoriser une réduction des coûts et des risques', a déclaré Berenberg.



'Ayant démissionné de son poste lundi suite à un désaccord sur l'orientation stratégique de la banque, nous pensons que cette stratégie est maintenant remise en question', a rajouté l'analyste allemand.



Berenberg a précisé que cette nouvelle direction impliquera probablement des fusions et acquisitions et très probablement un accord pour la Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS), ce qui signifie que Berenberg ne voit 'aucune raison d'être intéressé par le projet '.



