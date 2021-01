UniCredit : Plusieurs candidats pour le poste de CEO ?

(CercleFinance.com) - Le groupe qui cherche un nouveau CEO pour remplacer Jean-Pierre Mustier serait en discussion avec plusieurs candidats dont Andrea Orcel, Tidjane Thiam et Martin Blessing selon le FT.



' C'est-à-dire les rares banquiers de haut niveau disponibles en Europe ' indique ce matin Aurel BCG.



UniCredit, avait annoncé début décembre que son CEO Jean-Pierre Mustier a accepté de se retirer à la fin de son mandat actuel suite à un désaccord avec le conseil d'administration.



' D'autres rumeurs ont évoqué d'ores-et-déjà une liste de potentiels candidats au remplacement de JP Mustier dont l'actuel responsable de Banco BPM, celui d'UBI Banca ou encore de Poste Italiane... ' indique Oddo.



L'analyste estime que les divergences croissantes entre JP Mustier et le conseil d'administration sur la stratégie du groupe (actuel plan Team 23) pourraient être à l'origine du départ du CEO.



' La pression grandissante sur l'épineux dossier Monte Paschi (BMPS) depuis plusieurs mois pourrait également avoir 'précipité' les choses ' rajoute Oddo.



' Encore une fois, le caractère opportun d'un rapprochement avec BMPS pour UCG va largement dépendre du degré avec lequel l'Etat italien sera prêt à se monter arrangeant dans le cadre du deal - faute de visibilité, une telle perspective, plus forte, est un facteur de risque qui devrait peser sur le titre ' rajoute le bureau d'analyses.



