UniCredit : Le bénéfice recule de moitié au 2ème trimestre

(CercleFinance.com) - UniCredit a annoncé jeudi une baisse de 49% de son bénéfice net au deuxième trimestre, mais la première banque italienne a également déclaré avoir constaté les premiers signes d'une reprise commerciale à la fin du trimestre.



Le bénéfice net trimestriel de l'établissement milanais est ressorti à 528 millions d'euros sur le trimestre écoulé, à comparer avec un profit de plus d'un milliard d'euros sur la même période de l'an dernier.



Son produit net bancaire a baissé de 4,8% par rapport au trimestre précédent, à 4,2 milliards d'euros, les mesures de confinement décidées en Italie ayant logiquement pénalisé le volume de ses commissions.



Le groupe dit néanmoins avoir poursuivi sa stricte 'discipline' en matière de coûts et précise avoir réduit ses dépenses opérationnelles de 2% par rapport au premier trimestre.



S'il ne fournit pas beaucoup de chiffres précis concernant ses perspectives pour l'exercice 2020, UniCredit dit avoir toujours l'intention de dégager un bénéfice net compris entre 3 et 3,5 milliards d'euros l'an prochain.



A la Bourse de Milan, l'action UniCredit grappillait autour de 0,5% dans les premiers échanges jeudi.



