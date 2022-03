Unicredit : Gagne 6%, peu d'exposition à la Russie

(CercleFinance.com) - Le titre affiche un gain de plus de 6% à la clôture. Credit Suisse confirme son conseil à Surperformance sur la valeur mais abaisse son objectif à 16 E (au lieu de 18 E).



' Comme nous intégrons une détérioration des perspectives macroéconomiques en Europe de l'Est, nos économistes prévoyant désormais une grave récession en Russie, nous réduisons nos estimations de résultat net pour les exercices 2022-2024E de -5%/6% ' indique le bureau d'analyses.



' L'exposition d'Unicredit à la Russie au niveau des filiales représente moins de 2% des prêts du groupe (soit 7,8 milliards d'euros) et ne contribue qu'à 3% du total des revenus consolidés ' rajoute Credit Suisse.



