UniCredit : Entouré après des résultats annuels solides

(CercleFinance.com) - UniCredit bondit de plus de 7% à Milan, salué pour la publication par la banque d'un bénéfice net annuel de 5,2 milliards d'euros, soit 'les meilleurs résultats depuis plus d'une décennie', ainsi que pour l'annonce de fortes distributions à ses actionnaires.



L'établissement revendique notamment une croissance à deux chiffres de ses revenus, soutenue par une dynamique commerciale positive et un environnement de taux d'intérêt favorable, ainsi qu'une réduction de ses coûts et un faible coût du risque.



UniCredit a l'intention de distribuer 5,25 milliards d'euros de dividendes et de rachats d'actions au titre de 2022, soit une hausse de 1,5 milliard par rapport à l'année précédente, ou sur la base du dividende par action, une augmentation de plus de 80%.



