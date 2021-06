UniCredit : Dans le vert, un analyste passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse profitant de l'analyse de Credit Suisse. Le bureau d'études relève son opinion sur UniCredit de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours rehaussé de 8,80 à 12,50 euros, continuant de voir du potentiel de hausse sur le titre malgré sa progression consécutive aux résultats du premier trimestre.



'Nous voyons des catalyseurs à court terme, alors que la direction doit présenter sa nouvelle stratégie à l'occasion d'une journée investisseurs qui doit se tenir au second semestre 2021', estime notamment le broker.



Le broker explique changer de préférence parmi les valeurs bancaires italiennes, au profit d'UniCredit et au détriment d'Intesa Sanpaolo sur lequel il dégrade son opinion à 'neutre' avec un objectif de cours maintenu à 2,6 euros, pour des raisons de valorisation.



