UniCredit : Dans le vert sur un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - UniCredit grimpe de plus de 3% à Milan, soutenu par un relèvement de conseil de 'conserver' à 'achat' chez Jefferies, avec un objectif de cours rehaussé de 9,30 à 12,25 euros, dans une note sectorielle consacrées aux banques d'Europe du Sud.



'Un scenario de hausse des taux en Europe est prématuré, mais une perspective de volumes plus brillante peut soutenir les revenus', estime le broker, qui pointe 'un levier plus fort pour la reprise des prêts' en ce qui concerne UniCredit.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.