UniCredit : Dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - UniCredit gagne plus de 1% avec des propos positifs de Jefferies qui réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 19 euros sur la valeur, l'une de ses favorites ('top picks') parmi les banques européennes.



Dans sa note sur l'établissement italien, le broker pointe un rendement de capital 'convaincant', mais aussi du potentiel de progression continu pour les revenus nets d'intérêts, un coussin de provisions solide et une valorisation 'peu exigeante'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.