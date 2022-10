UniCredit : Bien orienté après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - UniCredit grimpe de 4% à Milan, après la publication par l'établissement bancaire d'un bénéfice net de 1,7 milliard d'euros (y compris la Russie) au titre du troisième trimestre 2022 (soit 1,3 milliard à l'exclusion de la Russie).



Le groupe italien explique que ses activités axées sur les clients et la dynamique des taux d'intérêt ont permis un chiffre d'affaires net en hausse de 6,8% à 4,2 milliards d'euros, alors que ses coûts opérationnels ont diminué de 3,1%.



'La bonne dynamique commerciale, l'environnement favorable en matière de taux d'intérêt et la discipline en matière de coûts' conduisent UniCredit à améliorer ses prévisions pour 2022 et à viser ainsi un résultat net de plus de 4,8 milliards d'euros hors Russie.



