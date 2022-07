UniCredit : A amélioré ses prévisions financières 2022

(CercleFinance.com) - Le bénéfice net du Groupe s'est élevé à 1,5 milliard d'euros (en excluant l'impact de la Russie) ce qui s'est traduit par un ratio CET1 de 15,73%.



Le chiffre d'affaires net du 2ème trimestre 2022 s'est élevé à 4,4 milliards d'euros, en hausse de 12,5% sur un an (hors Russie).



Les coûts opérationnels du 2ème trimestre 2022 ont été réduits de 4,4% en glissement annuel (hors Russie), démontrant la discipline du Groupe dans la gestion de la base de coûts tout en protégeant la génération de revenus.



UniCredit a amélioré ses prévisions financières pour 2022, avec un chiffre d'affaires supérieur à 16,7 milliards d'euros et un bénéfice net d'environ 4,0 milliards d'euros, hors Russie.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.