Under Armour : Troisième trimestre solide, objectifs en vue

(CercleFinance.com) - Under Armour a fait état mercredi de 'solides' résultats au titre de son troisième trimestre fiscal, clos fin décembre, tout en se déclarant bien parti pour atteindre ses objectifs annuels.



Le chiffre d'affaires du fabricant américain de vêtements de sport a augmenté de 3% à 1,6 milliard de dollars sur les trois derniers mois de 2022, porté par les ventes de chaussures (+25%) et le dynamisme de son activité en Europe (+32%).



A titre de comparaison, le consensus visait des revenus trimestriels de 1,55 milliard de dollars.



Le groupe de Baltimore indique que sa marge brute s'est repliée de 6,50 points de pourcentage, à 44,2%, sous l'effet des promotions et remises et de la vigueur du dollar.



Son bénéfice net est ressorti à 122 millions de dollars, soit 27 cents par action, sur les trois mois clos au 31 décembre, contre un profit de 1110 millions de dollars (23 cents par action) un an plus tôt.



Sur cette base, les analystes attendaient un BPA de neuf cents.



Suite à cette publication, le titre de l'équipementier sportif grimpait de 6% en cotations avant-Bourse mercredi matin à Wall Street.



