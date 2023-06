Under Armour : Repli du titre, l'avis d'un analyste

(CercleFinance.com) - Under Armour cède pratiquement 3% à New York alors que plus tôt dans la journée, Wells Fargo a dégradé sa recommandation sur le titre, passant de 'surpondérer' à 'pondération en ligne' avec un objectif de cours réduit de 12 à 8 dollars.



D'après l'analyste, le titre devrait rester prisonnier d'un 'trading range' limité au cours des 6 à 12 prochains mois en raison, notamment, de sa forte exposition aux grossistes américains.



Il explique également préférer se tenir à l'écart de l'action en attendant que la nouvelle directrice générale de l'équipementier sportif puisse mettre en place sa stratégie.



L'intermédiaire pense par ailleurs que le niveau élevé des stocks de l'entreprise pourraient mettre sous pression ses marges, sachant que Nike dispose lui aussi d'inventaires conséquents, laissant entrevoir des promotions agressives.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.