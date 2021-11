Under Armour : Relève ses prévisions de bénéfice sur 2021

(CercleFinance.com) - Under Armour a annoncé ses résultats financiers non audités pour le troisième trimestre clos 30 septembre 2021.



Under Armour a réalisé un chiffre d'affaires en croissance de 8% à 1,5 milliard de dollars par rapport à l'année précédente. En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires a augmenté de 8% à 1,0 milliard de dollars et le chiffre d'affaires international a augmenté de 18% pour atteindre 510 millions de dollars.



Le résultat net ressort à 113 millions de dollars. Le résultat net ajusté est de 145 millions de dollars. Le bénéfice dilué par action est de 0,24 $. Le bénéfice dilué ajusté par action s'inscrit à 0,31 $.



Le groupe vise désormais un bénéfice dilué ajusté par action d'environ 0,74 $ par rapport à la fourchette précédemment attendue entre 0,50 $ à 0,52 $ par action. Le résultat d'exploitation devrait atteindre environ 425 millions de dollars contre une fourchette précédente de 215 millions de dollars à 225 millions de dollars.



