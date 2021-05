Under Armour : Le relèvement d'objectifs snobé en Bourse

(CercleFinance.com) - Under Armour recule en Bourse ce mardi, le marché ne se laissant pas emballer par un relèvement d'objectifs qui survient après de nombreuses publications décevantes.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre de l'équipementier sportif américain perd 3% et sous-performe un marché boursier new-yorkais en repli de 1,1%.



Le bénéfice net du fabricant américain de vêtements de sports s'est établi à 78 millions de dollars, soit 17 cents par action, sur les trois mois clos au 31 mars, à comparer à une perte de 562 millions de dollars un an plus tôt.



A titre de comparaison, le consensus anticipait un BPA de trois cents.



Les ventes nettes ont progressé de 35% à 1,3 milliard de dollars, notamment grâce à la vigueur des ventes de chaussures de sport et au dynamisme de l'activité en Asie-Pacifique.



Après ce début d'année qualifié d''excellent', Under Armour a relevé ses prévisions annuelles, tablant désormais sur des ventes en hausse de 15% à 20%, contre un précédent objectif de croissance allant de 5% à 10%.



Sa perte annuelle par action (BPA) devrait, elle, se situer non loin de l'équilibre, entre deux et quatre cents par titre, loin des 18 à 20 cents de pertes précédemment anticipés.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.