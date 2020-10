Under Armour : La demande se redresse, le titre avance

(CercleFinance.com) - L'équipementier sportif américain Under Armour a fait état vendredi de profits divisés par presque trois sur le troisième trimestre en raison notamment d'une charge de restructuration et de dépréciation de 74 millions de dollars.



Le bénéfice net ressort à 39 millions de dollars sur les trois mois clos fin septembre, soit neuf cents par action, contre 102 millions de dollars, ou 23 cents par action, un an auparavant.



Le groupe de Baltimore a néanmoins fait état d'une petite hausse de son chiffre d'affaires sur la période juillet-septembre, à plus de 1,43 milliard de dollars.



'Nos résultats de troisième trimestre reflètent une performance considérablement meilleure que prévu à la faveur d'une amélioration de la demande et d'une solide exécution', s'est félicité le directeur général Patrik Frisk.



En marge de sa publication de résultats, Under Armour a annoncé avoir cédé MyFitnessPal, sa plateforme de suivi de l'activité et de la consommation alimentaire, au fonds de capital-investissement Francisco Partners dans le cadre d'une transaction estimée à 345 millions de dollars.



Toutes ces annonces étaient bien accueillies par les investisseurs, puisque le titre progressait de près de 3% dans les premières transactions vendredi matin à la Bourse à New York.



