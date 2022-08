Under Armour : En hausse malgré un avertissement sur marges

(CercleFinance.com) - Under Armour a ouvert en hausse mercredi matin à la Bourse de New York, les perspectives d'une bonne maîtrise de ses coûts compensant l'avertissement lancé par l'équipementier sportif sur ses marges bénéficiaires.



Le groupe américain table désormais sur un repli compris entre 3,75 et 4,25 points de sa marge brute sur l'ensemble de l'exercice, au lieu d'une prévision précédente située entre 1,50 et deux points.



Le fabricant de baskets et de vêtements sportifs justifie sa prudence par son recours plus intense aux offres promotionnelles ainsi que par la vigueur du dollar, qui pénalise ses ventes à l'international.



L'entreprise basée à Baltimore anticipe par ailleurs un bénéfice opérationnel de 300 à 325 millions de dollars, et non plus de 375-400 millions de dollars comme auparavant.



Seul point encourageant, le groupe prévoit des dépenses stables sur l'ensemble de son exercice, notamment grâce à un strict contrôle de ses investissements.



Sur son premier trimestre fiscal, clos fin juin, sa marge brute s'est contractée de 2,80 points à 46,7%, notamment en raison du renchérissement des coûts de transport des marchandises.



Son résultat d'exploitation est, lui, ressorti à 34 millions de dollars, contre 121 millions un an plus tôt, sur la base d'un chiffre d'affaires resté stable à 1,3 milliard.



Suite à cette publication, le titre progressait de 0,4% en début de séance à Wall Street.



