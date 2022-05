Under Armour : Départ surprise du DG, le titre chute

(CercleFinance.com) - L'action Under Armour chute de plus de 8% ce jeudi à la Bourse de New York, le spécialiste américain des articles de sport étant pénalisé par l'annonce du départ de son directeur général, Patrik Frisk.



Frisk, qui avait rejoint le groupe de Baltimore en 2017 avant de prendre la direction générale deux ans plus tard, quittera ses fonctions le 1er juin.



Dans une note de réaction, les analystes de Wedbush Securities évoquent un départ totalement 'inattendu'.



'Franchement, nous sommes un peu étonnés', indique le broker dans une note.



'Depuis son entrée chez Under Armour en 2017 (...), M. Frisk avait permis au groupe d'améliorer sa marge opérationnelle, qui était passée de 3% sur l'exercice 2017 à presque 10% avant que les récentes tensions inflationnistes ne se manifestent, ce qui nous paraît assez impressionnant', juge le courtier.



Wedbush dit, en tout cas, ne pas croire en la thèse d'un départ volontaire, puisque Frisk va être appelé à toucher des indemnité correspondant à deux années de salaires, en plus de son bonus, ce qui correspond à un total de quelque sept millions de dollars.



Dans son communiqué paru hier soir, Under Armour indique s'être mis à la recherche de son successeur, en interne comme en externe, nommant dans l'intervalle Colin Browne, l'actuel directeur opérationnel, pour le remplacer à titre intérimaire



A noter que Morgan Stanley a abaissé sa recommandation de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' sur la valeur et abaissé son objectif de cours de 14 à 11 dollars suite à ce changement, estimant que le départ de Frisk compromettait les chances d'un redressement de l'activité.



