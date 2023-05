Under Armour : Consensus battu, mais les prévisions déçoivent

(CercleFinance.com) - Under Armour a fait état mardi de résultats et de ventes supérieurs aux attentes pour son quatrième trimestre à la faveur d'une solide demande en dehors des Etats-Unis, notamment pour ses chaussures.



Le bénéfice net du fabricant américain d'articles de sports s'est établi à 171 millions de dollars sur les trois mois clos au 31 mars, à comparer avec une perte de 59,6 millions de dollars un an plus tôt.



Ramené par action, le profit ressort à 18 cents contre un consensus de 15 cents.



Ses ventes nettes ont progressé de 8% pour atteindre 1,40 milliard de dollars, contre 1,36 milliard attendu en moyenne par les analystes.



Si ses ventes en Amérique du Nord n'ont progressé que de 3% au cours du trimestre, celles à l'international ont grimpé de 16%, tirées à la fois par la région EMEA (+14%) et l'Asie-Pacifique (+31%).



Ses dépenses marketing, générales et administratives ont par ailleurs baissé de 4%.



Pour son nouvel exercice, qui a débuté début avril, le groupe de Baltimore dit tabler sur un chiffre d'affaires stable, voire en légère hausse, pour un BPA attendu entre 47 et 51 cents.



C'est moins bien que ce que prévoyait jusqu'ici la consensus, à savoir un profit de 54 cents par titre.



Suite à ces annonces, l'action Under Armour perdait 5,5% mardi matin en cotations d'avant-Bourse à Wall Street.



