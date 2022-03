UMG : Résultat net ajusté de 1 271 ME en 2021

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 8 504 millions d'euros sur l'exercice 2021, en croissance de 17,0% d'une année sur l'autre à taux de change constants, tirée par une forte croissance dans tous les segments.



Les revenus d'abonnement et de diffusion en continu de musique enregistrée ont augmenté de 19,8 % d'une année à l'autre en devises constantes.



Hors éléments exceptionnels, l'EBITDA ajusté de l'exercice s'établit à 1 788 millions d'euros, en hausse de 19,4% par rapport à 2020, soit 20,9% à taux de change constant, porté par la croissance du chiffre d'affaires.



Le résultat net ajusté, qui tient compte de la réévaluation des investissements entre autres éléments, s'élève à 1 271 millions d'euros en 2021, contre 1 028 millions d'euros en 2020, soit un BPA ajusté de 0,70 euro en 2021, contre 0,57 euro en 2020.



' Lors de la présentation aux analystes, le CFO a précisé s'attendre à un fort exercice. Le consensus anticipe pour 2022 un CA de 9 372 ME (+10%) et un EBITDA de 2039 ME (+14%) traduisant une marge de 21,7% (+0,7pt) ' indique Invest Securities.



