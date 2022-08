Ulta Beauty : Bien orienté après un relèvement de prévisions

(CercleFinance.com) - Ulta Beauty prend plus de 2% en début de séance, au lendemain d'un relèvement des objectifs annuels du distributeur de produits de beauté, qui vise désormais un BPA entre 20,70 et 21,20 dollars, ainsi que des revenus entre 9,65 et 9,75 milliards de dollars.



Sur son deuxième trimestre, il a réalisé un BPA en hausse de 25% à 5,70 dollars, un niveau supérieur de 14% au consensus selon Jefferies, pour des revenus en croissance de 16,8% à 2,3 milliards (+14,4% en comparable).



'Les résultats du deuxième trimestre ont renforcé plusieurs principes fondamentaux de notre thèse', affirme le broker qui reste donc à 'achat', notant que la beauté résiste mieux que les autres catégories de produits et qu'Ulta gagne des parts de marché.



