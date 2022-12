UBS : Va rembourser ses obligations AT1

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé aujourd'hui son intention de rembourser la totalité de de ses obligations super subordonnées perpétuelles AT1 de 2,0 milliards de dollars en circulation le 31 janvier 2023.



Ces obligations ont été émises par UBS Group AG le 31 janvier 2018 et sont cotées à la SIX Swiss Exchange.



La décision d'aujourd'hui reflète la politique d'appel de longue date d'UBS, qui consiste à évaluer soigneusement tous les facteurs pertinents, notamment l'environnement de marché, les coûts économiques, la croissance des activités et les plans de financement, ainsi que la valeur réglementaire actuelle et future de l'instrument de capital.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.